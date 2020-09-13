"Желтые жилеты" вновь громят французскую столицу

Теперь давайте перенесемся во Францию. Когда-то ее президент благородно предлагал Беларуси едва ли не посредничество в разрешении кризиса. И пока Европа по традиции озабочена вопросами санкций в отношении Беларуси, хочется спросить, а когда под санкции попадет сам Париж?



Невзирая на официальный запрет властей на массовые собрания, "желтые жилеты" вновь громили французскую столицу. И вновь не обошлось без слезоточивого газа и дубинок.



Во французской столице накануне прошли две манифестации. Они стали самыми массовыми с момента введения коронавирусных ограничений. Агрессивно настроенные участники забрасывали полицейских камнями, поджигали урны и припаркованные автомобили. Еще одна группа радикалов пыталась прорваться на Елисейские поля, где манифестации запрещены. У некоторых при себе было оружие. Только в Париже задержали более 300 нарушителей закона.



По данным французской полиции, среди "желтых жилетов", которые вышли на улицы в субботу, было не менее тысячи кассеров (так во Франции называют погромщиков). Их провокаций с тревогой ожидали владельцы парижских магазинов и ресторанов. А полиции пришлось запастись новыми шумовыми гранатами и резиновыми пулями до следующих выходных.



А это уже Германия. В то время как Меркель упрекает нашего президента в попирании демократии и жестких мерах в отношении протестующих, в одном из германских городов вот так полиция реагирует на скромный митинг оппозиции. Эпизод в виде ролика гуляет по соцсетям с пометкой "нетолерантный немец".



Впрочем, не забыли мы и недавний разгон в Берлине, где были сотни задержанных. Вот только там официальные лица протестующих на улице называют угрозой демократии, и действия полиции одобряют. Ну а в отношении Беларуси этих самых протестующих уже называют мирными гражданами, действия которых, исходя из европейских стандартов, нельзя ограничивать. Вот такая последовательная Европа.



