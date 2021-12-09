Желтый репортаж New York Times о посадке Ryanair в Минске

Американские СМИ продолжают пробивать дно. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом.



Газета опубликовала материал, в котором со ссылкой на некоего бежавшего за границу белорусского диспетчера утверждает, что посадка самолета Ryanair минувшей весной была операцией КГБ. Газета указывает, что эту информацию ей передали сотрудники неназванных спецслужб, пожелавшие остаться неизвестными. Никаких подтверждений опубликованным обвинениям издание не приводит.



"Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации. Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа", - сказал Артем Сикорский.



В настоящей момент ICAO продолжает медлить с публикацией материалов расследования по делу о приземлении самолета в Минске. Однако сомнительность данных New York Times вряд ли на итоговый доклад Международного агентства как-либо повлияет.



