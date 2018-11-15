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Жемчужную подвеску королевы Марии Антуанетты продали за 36 миллионов долларов

Изначальная стоимость драгоценности - 2 миллиона. Всего на аукционе в Женеве выставлены 10 украшений французской королевы. В их числе серьги из жемчуга и бриллиантов и ожерелье из более чем 300 натуральных жемчужин. 

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