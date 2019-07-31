Жена шейха и премьер-министра ОАЭ просит у правительства Британии защиты от мужа

Громкий судебный процесс начинается в Лондоне. Жена шейха и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов просит у правительства Британии защиты от мужа и признания ее брака насильственным. Принцесса Хайя также потребовала выдать специальные охранные ордера для защиты от угроз жизни и здоровью и подала иск о получении опеки над детьми. Шейх Моххамед просит Лондон отдать ему семью, а еще не разглашать детали дела. Напомним, принцесса Хайя бежала в Лондон от супруга с двумя детьми и 40 миллионами долларов.