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Жена шейха и премьер-министра ОАЭ просит у правительства Британии защиты от мужа

Громкий судебный процесс начинается в Лондоне. Жена шейха и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов просит у правительства Британии защиты от мужа и признания ее брака насильственным. Принцесса Хайя также потребовала выдать специальные охранные ордера для защиты от угроз жизни и здоровью и подала иск о получении опеки над детьми. Шейх Моххамед просит Лондон отдать ему семью, а еще не разглашать детали дела. Напомним, принцесса Хайя бежала в Лондон от супруга с двумя детьми и 40 миллионами долларов.

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