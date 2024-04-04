Женщина в гневе и под градусом страшна: в Чили дама вытащила пистолет у полицейского и устроила стрельбу, есть пострадавшие

В Чили во время задержания разбушевавшейся подвыпившей женщины началась стрельба. Дело в том, что дама проявила чудеса ловкости и сноровки, вытащив у полицейского пистолет, а далее устроила стрельбу не глядя. Женщину, судя по кадрам, все же обезвредили. Но сообщается, что есть пострадавшие.