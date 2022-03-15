Женщиной года, по версии US Today, стала трансгендер Рейчел Левин

Новости из либерального мира. Достойную женщину года выбрала редакция газеты US Today. Ею стала 54-летняя трансгендер Рейчел Левин. До 2011 года она была мужчиной и имела двоих детей. Чтобы заслужить политические очки, Джо Байден ранее присвоил Левин звание четырехзвездного адмирала. Сейчас она работает помощником министра здравоохранения США.