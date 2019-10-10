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Женщины Ирана впервые смогли посетить футбольный матч

Впервые женщины Ирана смогли посетить футбольный матч между сборной страны и Камбоджи, проходящий в Тегеране. Видео опубликовали пользователи "Твиттера". Иранкам официально разрешили купить билеты и прийти на отборочный матч чемпионата мира, несмотря на неписаное правило, запрещающее женщинам посещать стадионы.

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