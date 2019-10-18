Женщины покоряют открытый космос

Впервые в истории женщины-астронавты - участницы интернационального экипажа Кристина Кук и Джессика Меир - вышли в открытый космос. В данный момент они проводят работы по замене внешнего энергоблока МКС, который вышел из строя. Процесс может в целом занять около шести с половиной часов. В NASA подчеркивают: женщины-астронавты "открывают новые горизонты", ведь раньше в открытый космос леди сопровождали астронавты-мужчины.



