Женские марши в День 8 Марта

В Маниле женщины разбивали пиньяту, которая символизировала рост безработицы, бедности и нарушения прав человека во время пандемии.Более 50 протестных акций сегодня провело феминистское движение Андалусии. Женщины вышли против серьезной разницы в зарплатах, ненадежных условий труда и усиления политики ультраправых, которые отрицают гендерное неравенство в стране. В Лериде было приостановлено производство труб. Работницы завода заблокировали въезд на территорию предприятия.