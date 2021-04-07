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Женский марш в Ереване перешел в столкновения

Сотни женщин вышли сегодня к Дому правительства с требованием отставки премьера Николы Пашиняна.

Демонстрантки попытались войти в здание, где и произошли стычки с полицейскими, которые несут охрану объекта. И практически сразу же начались задержания.

Число задержанных пока неизвестно. Сообщается, что в числе протестующих члены антисоросовской организации "Вето".

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