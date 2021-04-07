Женский марш в Ереване перешел в столкновения

Сотни женщин вышли сегодня к Дому правительства с требованием отставки премьера Николы Пашиняна.



Демонстрантки попытались войти в здание, где и произошли стычки с полицейскими, которые несут охрану объекта. И практически сразу же начались задержания.



Число задержанных пока неизвестно. Сообщается, что в числе протестующих члены антисоросовской организации "Вето".



