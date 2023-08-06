Жертв атомной бомбардировки Хиросимы вспоминают в Японии

В Японии проходят памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы. По всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой вели удары колокола в памятном парке Хиросимы.

В церемонии приняли участие 7 тысяч человек, в том числе рекордное число дипломатических миссий - присутствовали представители 111 государств. Вот только кто бомбил мирные японские города, не упомянул ни премьер-министр страны, ни губернатор Хиросимы. Умолчал об этом в послании и Генсек ООН Гутерриш.