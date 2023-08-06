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Жертв атомной бомбардировки Хиросимы вспоминают в Японии

В Японии проходят памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы. По всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой вели удары колокола в памятном парке Хиросимы.

В церемонии приняли участие 7 тысяч человек, в том числе рекордное число дипломатических миссий - присутствовали представители 111 государств. Вот только кто бомбил мирные японские города, не упомянул ни премьер-министр страны, ни губернатор Хиросимы. Умолчал об этом в послании и Генсек ООН Гутерриш.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч жителей. Уже к концу 1945-го число жертв возросло до 140 тысяч. Всего же от последствий бомбардировки умерло более 300 тысяч человек.

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