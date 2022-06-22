Жертв Великой Отечественной войны вспоминают в Москве и Мариуполе

22 июня - скорбная дата для всех республик бывшего Советского Союза. Акция "Линия памяти" прошла в российской столице. На церемонии присутствовали горожане, политики и ветераны. На Крымской набережной в Москве зажгли 1418 свечей. Именно столько страшных дней длилась Великая Отечественная война. Свечи памяти будут гореть до позднего вечера. За тем, чтобы пламя не погасло, следят волонтеры.

Свечи памяти в Санкт-Петербурге

На Дворцовой площади Петербурга зажгли 50 тысяч свечей. Их огни сложились в символические изображения главных достопримечательностей Северной столицы России. Все эти здания и памятники так или иначе связаны с героической историей сопротивления ленинградцев германскому вторжению. Блокада стоила городу одного миллиона жизней.

Памятная акция в Мариуполе

Помнит тех, кто отдал свои жизни за мир и Мариуполь. В городе зажгли 10 тысяч свечей. Ими выложили надпись "Помним 22 июня 1941". В городе это первая за многие годы памятная акция такого рода: в Украине мемориальные мероприятия хотя и не были запрещены официально, но попытки их провести пресекались националистами с применением насилия.