Жертвами ДТП в бразильском штате Парана стали 23 человека

Дорожный инцидент случился в Бразилии. В штате Парана столкнулись микроавтобус и грузовик, это стало причиной гибели 23 человек. Еще пятеро серьезно пострадали. Среди жертв - 13 женщин и двое детей.

Дорожная авария стала самой смертоносной в стране за последние 5 лет.

Известно, что микроавтобус принадлежал одной из клиник и перевозил врачей, а также пациентов с их родственниками. Из-за автокатастрофы на протяжении 7 часов было парализовано движение на одной из главных трасс. Причины трагедии выясняются.

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