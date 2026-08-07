Жертвами нападения ученика в школе Таиланда стали 6 человек

Стали известны подробности трагедии в школе Таиланда. Ученик, устроивший стрельбу, сначала застрелил своих бабушку и дедушку у них дома, сообщает Reuters со ссылкой на полицию королевства.

Отмечается, что во время нападения в школе он сделал 26 выстрелов. По последним данным погибли 3 учителя, трое учащихся и сам устроивший стрельбу ученик. 15 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Мотивы стрелка выясняются.