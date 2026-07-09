Жертвами наводнения на юге Китая стали 39 человек

По меньшей мере 39 человек погибли в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Еще 9 числятся пропавшими без вести.

В Наньнине из-за прорыва водохранилища погибли 26 человек, местонахождение еще семерых неизвестно. В соцсетях расходятся видео операции по спасению пострадавших от проливных дождей. Из водной ловушки их вызволяют при помощи дронов.

В городе Хэнчжоу после наводнения с фермы сбежала почти тысяча змей. Среди них есть ядовитые кобры, однако местные власти уточняют, что значительная часть рептилий - неядовитые водяные змеи. По предварительным данным, одного жителя деревни рептилия укусила, он получает медпомощь.