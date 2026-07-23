Жертвами наводнения в Индии стали 40 человек

Индию заливает большая вода. Жертвами наводнений в штате Ассам на северо-востоке страны стали уже 40 человек, 650 тыс. пострадали.

Паводки вызваны ливнями и экстремальными осадками. Населению раздают продукты питания, питьевую воду, медикаменты и средства гигиены, продолжаются спасательные операции с участием армии и ВВС.

Для доставки предметов первой необходимости используют беспилотники. Развернуто почти 500 лагерей временного размещения и пунктов выдачи помощи.