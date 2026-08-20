Жертвами обрушения на золотом руднике в ЦАР стали не менее 100 человек

В Центральноафриканской Республике пытаются установить точное число погибших на местном золотом прииске. Из-за обрушения склона холма, где открытым способом осуществлялась разработка породы, погибли по меньшей мере 100 человек. Десятки числятся пропавшими без вести.

Добыча золота велась без соблюдения норм безопасности. Рудник являлся незаконным, и никаких инженеров, технологов и прочих специалистов здесь не было.

Власти начали расследование. Однако уже сейчас ясно, что земляные работы здесь осуществлялись хаотично, и обрушение рано или поздно должно было случиться.

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