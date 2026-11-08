8 ноября в Польше - общенациональный траур по жертвам терактов. Полиция обыскала дом убийцы в городке Островец и обнаружила там еще три трупа - родителей и сестры террориста.

Преступником оказался гражданин Польши, токарь: он придерживался крайне правых взглядов и на его амуниции, в частности, присутствовал логотип американской частной армии, которая воюет в Украине.

7 ноября в самом центре Кракова преступник открыл огонь по прохожим из автомобиля. Погибли 6 человек, в числе которых гражданин Британии. Ранены 15, в том числе россиянка. Пострадали также трое полицейских.

Стрелка сумел задержать один из блюстителей порядка: он был тяжело ранен, но, прежде чем потерять сознание, из последних сил уложил преступника на асфальт.

И преступник, и полицейский живы: они находятся в больнице. В общей сложности жертвами массового убийства стали 9 человек.

Теракт может сыграть роковую роль во внутренней политике Польши, которая и без того переживает конституционный кризис.