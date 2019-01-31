Жертвами аномальных морозов на Среднем Западе США стали по меньшей мере пять человек

Морозный арктический воздух принес в регион полярный вихрь, который обычно движется вокруг Северного полюса. Под ударом стихии оказались территории США от Дакоты до штата Мэн. В некоторых городах температура опустилась до минус 30 градусов, а порой из-за сильного ветра и метели они ощущаются как минус 45. Непогода стала причиной отмены и задержки 4 000 авиарейсов.