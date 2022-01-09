Жертвами авиаудара в Эфиопии стали более 50 человек

56 человек погибли и около 30 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в Эфиопии. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на работников гуманитарных организаций. Трагедия произошла в северном регионе Тыграй. Среди жертв и пострадавших - дети. Воздушная атака началась в полночь. Жителям лагеря не удалось оперативно среагировать. Отметим, полтора месяца назад военные Эфиопии, где продолжается гражданская война, начали крупное наступление на отряды повстанцев и вернули контроль более чем над 40 городами.