3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жертвами авиаудара в Эфиопии стали более 50 человек
56 человек погибли и около 30 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в Эфиопии. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на работников гуманитарных организаций. Трагедия произошла в северном регионе Тыграй. Среди жертв и пострадавших - дети. Воздушная атака началась в полночь. Жителям лагеря не удалось оперативно среагировать. Отметим, полтора месяца назад военные Эфиопии, где продолжается гражданская война, начали крупное наступление на отряды повстанцев и вернули контроль более чем над 40 городами.
Другие международные новости:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе