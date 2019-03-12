Жертвами авиаударов саудовской коалиции в Йемене стали 22 мирных жителя, включая женщин и детей. Люди погибли в результате авианалетов в провинции Хаджа на севере арабской страны. Там в последние дни йеменские повстанцы-хуситы вели бои с противостоящими им местными племенами. Еще 30 человек, среди которых 14 подростков, получили ранения различной степени тяжести. Представители саудовской коалиции в Йемене пока воздерживаются от комментариев. С начала гражданской войны в этой беднейшей стране Аравийского полуострова погибли более 10 тысяч человек, 3 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.