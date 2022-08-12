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Жертвами голодных бунтов в Сьерра-Леоне уже стали сотни людей

Глобальный кризис, вызванный санкционным разрушением международных торговых цепочек, приносит первые кровавые плоды. Из столицы Сьерра-Леоне поступают драматические кадры. На улицах Фритауна идут настоящие бои между полицией и оголодавшим населением. Известно, что счет жертвам идет на сотни. Протесты вспыхнули несколько дней назад: люди взяли в осаду правительственные здания - требуют защиты от стремительного роста цен. По международным стандартам, количество граждан Сьерра-Леоне, живущих за чертой бедности, приближается к ста процентам. В стране чрезвычайное положение. Однако решить локальные экономические проблемы в нынешней международной ситуации невозможно. Властям остается лишь уповать на помощь ООН либо МВФ.


Фото: pixabay.com

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