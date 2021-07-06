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Жертвами коронавируса в мире стали уже 4 миллиона человек

В тройке антилидеров по количеству смертей - США, Бразилия, Индия. Негативная динамика в России. За сутки там скончались 737 человек - и это абсолютный максимум с начала пандемии - весомый аргумент в пользу активной вакцинации населения. Накануне в Москве открыли крупнейший в Европе центр.

Премьер-министр Словении призвал не допустить четвертой волны коронавируса в Европе. Янез Янша не исключает, что она наступит осенью нынешнего года. Евросоюзу нужна информационная кампания в поддержку вакцинации населения с привлечением знаменитостей.


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