Жертвами коронавируса в мире стали уже 4 миллиона человек

В тройке антилидеров по количеству смертей - США, Бразилия, Индия. Негативная динамика в России. За сутки там скончались 737 человек - и это абсолютный максимум с начала пандемии - весомый аргумент в пользу активной вакцинации населения. Накануне в Москве открыли крупнейший в Европе центр.