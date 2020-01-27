Жертвами мощных наводнений в Бразилии уже стали 57 человек

Большая часть из них погибла в штате Минас-Жерайс. Еще два десятка людей числятся пропавшими без вести. Потопы в стране вызваны продолжительными ливнями. В Белу-Оризонти за день выпало рекордное количество осадков за последние 110 лет! Там и еще в 98 городах региона объявлено чрезвычайное положение. Из-за угрозы прорыва плотины в Алегри сейчас проводится масштабная эвакуация.