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Жертвами мощных наводнений в Бразилии уже стали 57 человек
Большая часть из них погибла в штате Минас-Жерайс. Еще два десятка людей числятся пропавшими без вести. Потопы в стране вызваны продолжительными ливнями. В Белу-Оризонти за день выпало рекордное количество осадков за последние 110 лет! Там и еще в 98 городах региона объявлено чрезвычайное положение. Из-за угрозы прорыва плотины в Алегри сейчас проводится масштабная эвакуация.
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