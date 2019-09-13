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Жертвами наводнений в Индии стали сотни человек

Более 200 человек в центральной Индии стали жертвами сильнейших муссоных дождей. Стихия нанесла ущерб около 10 тысячам зданий, более 2 сотен - полностью разрушены. Из районов затопления эвакуировали свыше 8 с половиной тысяч человек. Напомним, непогода пришла в страну еще в конце июня. Муссон признан сильнейшим за последнее десятилетие.

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