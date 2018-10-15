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Жертвами наводнения на юге Франции стали 6 человек, есть раненые

Наводнение в департаменте Од стало самым сильным в регионе с 1891 года. По данным службы наблюдения за стихийными бедствиями, более 120 лет назад уровень воды в реке Од вырос почти на 7 метров. Сегодня он приближается к рекордным показателям. Отметим, в шести регионах на юге Франции объявлен красный уровень опасности. В этой части страны за 10 часов выпала 7-месячная норма осадков.

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