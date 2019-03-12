Жертвами наводнения в Бразилии стали 12 человек

Мощное наводнение в Бразилии. Жертвами стали 12 человек. Среди них - годовалый ребенок. Из-за сильных ливней, которые идут с воскресенья, парализовано движение автотранспорта. Из-за оползней рушатся дома. Власти отменили движение части автобусных маршрутов и пригородных поездов. Только в Сан-Паулу за сутки выпало почти 110 миллиметров дождя - это 70 % месячной нормы осадков. В некоторых районах введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что ливни будут идти еще двое суток.