Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек

В Бразилии не прекращаются проливные дожди. В крупных городах улицы превратились в реки: потоки воды уносят с собой автомобили и смывают дома. Зафиксированы несколько масштабных оползней. Тонны жидкой грязи погребли под собой небольшую деревню.