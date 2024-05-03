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Жертвами наводнения в Бразилии стали 29 человек
В Бразилии не прекращаются проливные дожди. В крупных городах улицы превратились в реки: потоки воды уносят с собой автомобили и смывают дома. Зафиксированы несколько масштабных оползней. Тонны жидкой грязи погребли под собой небольшую деревню.
Жертвами стихии уже стали 29 человек. 60 - числятся пропавшими без вести. Около 10 тыс. - вынуждены покинуть свои дома. Сезон дождей в 2024 году отмечен небывалым ливнями. Причиной специалисты называют феномен Эль-Ниньо. Его разрушительную мощь увеличивает глобальное потепление.
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