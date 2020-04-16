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Жертвами наводнения в Иране стали по меньшей мере 4 человека

Иран стал жертвой непогоды. Север и центр страны затопило. По последним данным,4 человека погибли, еще один пропал без вести. Повреждены десятки домов, более тысячи человек эвакуированы. Это не первое крупное наводнение в стране за год. Ранееиранцы страдали от сильного затопления в феврале и марте.

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