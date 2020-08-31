Жертвами наводнения в Турции стали 10 человек. Стихийное бедствие обрушилось на провинцию Гиресун на северо-востоке страны. Из-за проливных дождей вышли из берегов реки, а селевые потоки отрезали от внешнего мира несколько населенных пунктов. Прервано междугороднее сообщение, без света остались десятки деревень и городов. Из окруженного водой селения спасатели чудом успели вызволить 157 человек.