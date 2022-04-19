Жертвами наводнения в ЮАР стали более 440 человек

В ЮАР введен режим общенационального бедствия. От масштабных наводнений уже погибли 443 человека, более 60 пропали без вести. Проливные дожди начались в Южно-Африканской Республике неделю назад. Ущерб от стихии в одной из провинций оценивается в 680 млн долларов. В крупнейшем портовом городе - Дурбане - полностью разрушены тысячи домов, более 40 тысяч человек покинули свое жилье. Лишь накануне циклон начал отступать.