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Жертвами непогоды в Италии стали 20 человек

В Сицилии из-за ливней река вышла из берегов и затопила прилегающие виллы. Погибли целые семьи с детьми. Несколько человек пропали без вести. А у берегов Сардинии образовалось сразу два мощных смерча. Сложная ситуация и на севере страны. В Альпах повалены тысячи деревьев. Ливни и шквалистый ветер привели к сходу оползней. Разрушены дома и дороги.

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