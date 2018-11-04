Жертвами непогоды в Италии стали 20 человек

В Сицилии из-за ливней река вышла из берегов и затопила прилегающие виллы. Погибли целые семьи с детьми. Несколько человек пропали без вести. А у берегов Сардинии образовалось сразу два мощных смерча. Сложная ситуация и на севере страны. В Альпах повалены тысячи деревьев. Ливни и шквалистый ветер привели к сходу оползней. Разрушены дома и дороги.