Жертвами обрушения стены в Индии стали 9 человек

В индийском Хайдарабаде произошло обрушение стены, жертвами которого стали 9 человек, включая двухмесячного младенца. Трагедия случилась после того, как город оказался полузатопленным в результате проливных муссонных дождей. Полноводные потоки, которые устремились вдоль улиц, подмыли стену, общую для нескольких домов. Инцидент случился поздней ночью, когда жители спали. Это и стало причиной столь большого числа жертв.