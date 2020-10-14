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Жертвами обрушения стены в Индии стали 9 человек
В индийском Хайдарабаде произошло обрушение стены, жертвами которого стали 9 человек, включая двухмесячного младенца. Трагедия случилась после того, как город оказался полузатопленным в результате проливных муссонных дождей. Полноводные потоки, которые устремились вдоль улиц, подмыли стену, общую для нескольких домов. Инцидент случился поздней ночью, когда жители спали. Это и стало причиной столь большого числа жертв.
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