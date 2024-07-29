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Жертвами оползня в Китае стали 15 человек
Не менее 15 человек стали жертвами оползня в китайской провинции Хунань. Пострадали еще шестеро. Бедствие было спровоцировано внезапными ливнями.
От проливных дождей и серьезных наводнений страдает и Северная Корея - в эпицентре стихии находятся территории на границе с Китаем.
А США продолжает борьбу с огнем. Лесной пожар в Калифорнии охватил около полутора тысяч квадратных километров. Справиться с ним пока не удается, эвакуированы тысячи людей. Кроме того, от дыма снизилось качество воздуха на значительной территории северо-запада США и западной Канады.
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