Жертвами оползня в Китае стали 15 человек

Не менее 15 человек стали жертвами оползня в китайской провинции Хунань. Пострадали еще шестеро. Бедствие было спровоцировано внезапными ливнями.

От проливных дождей и серьезных наводнений страдает и Северная Корея - в эпицентре стихии находятся территории на границе с Китаем.

А США продолжает борьбу с огнем. Лесной пожар в Калифорнии охватил около полутора тысяч квадратных километров. Справиться с ним пока не удается, эвакуированы тысячи людей. Кроме того, от дыма снизилось качество воздуха на значительной территории северо-запада США и западной Канады.