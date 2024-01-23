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Жертвами оползня в Китае стали 20 человек

Отдаленный горный район на юго-западе Китая накрыл оползень. Его жертвами стали 20 человек, тела которых удалось извлечь из-под завалов. Судьба еще 24 граждан неизвестна.

В спасательных работах участвуют более тысячи специалистов и 150 единиц спецтехники. Из зоны бедствия эвакуировали почти тысячу жителей.

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