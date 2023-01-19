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Жертвами пожара в Армении стали 15 военных

Жертвами пожара в Армении стали 15 военных

Жертвами пожара в одной из частей Вооруженных сил Армении стали 15 военных. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия случилась в расположении инженерно-снайперской роты одной из армейских баз. Никаких других подробностей власти Армении пока не сообщают.

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