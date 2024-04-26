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Жертвами смертельной жары в Таиланде стали 30 человек

Аномальная жара в Таиланде унесла жизни 30 человек. В Бангкоке температура превысила 40 градусов, ожидается, что в ближайшие дни столбики термометров достигнут 50-градусной отметки.

От высоких температур пострадали и другие районы Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе Филиппины и Бангладеш.

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