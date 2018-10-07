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Жертвами землетрясения на Гаити стали не менее 11 человек

Магнитуда подземных толчков достигала значения 5,9. Сообщается о разрушении зданий. На место отправлена группа по ликвидации последствий стихийных бедствий. Напомним, в 2010 году на Гаити произошло самое разрушительное землетрясение. Оно унесло жизни более 200 тысяч человек. 

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