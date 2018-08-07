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Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 140 жителей
Жертвами разрушительного землетрясения на севере страны стали более 140 жителей. Еще свыше 230 пострадали. Не исключено, что число погибших может вырасти - под обломками зданий все еще могут находиться люди. Спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов. В регионе перебои в энергоснабжении, а также мобильной связи. На данный момент с островов архипелага эвакуировано около 20 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи - туристы, которые размещают видео эвакуации в Интернет.
На кадрах видно, как люди выстроились у берега в ожидании лодок спасателей. Отдыхающие в панике забегают на борт, чтобы скорее покинуть опасный район.
Отметим, что местные аэропорты работают в штатном режиме. Власти призывают туристов сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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