Жертвами землетрясения в Турции стали более 50 человек

По меньшей мере 51 человек погиб сегодня в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом свидетельствуют данные губернаторов провинций Диярбакыр, Малатья, Османие и Шанлыурфа, пострадавших от стихийного бедствия, сообщает ТАСС.

На данный момент известно, что в Диярбакыре погибли 6 человек, в Османие - 7, в Шанлыурфе - 15, в Малатье - 23.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких провинциях - Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе.