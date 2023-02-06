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Жертвами землетрясения в Турции стали более 50 человек
По меньшей мере 51 человек погиб сегодня в результате мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом свидетельствуют данные губернаторов провинций Диярбакыр, Малатья, Османие и Шанлыурфа, пострадавших от стихийного бедствия, сообщает ТАСС.
На данный момент известно, что в Диярбакыре погибли 6 человек, в Османие - 7, в Шанлыурфе - 15, в Малатье - 23.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких провинциях - Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе.
Фото:Агентства Анадолу
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