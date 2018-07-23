Жертвами жары в Японии стали около 60 человек, более 20 тысяч обратились за медпомощью. Сегодня в стране был зафиксирован температурный рекорд - примерно в 65-ти километрах к северу от Токио термометры показали 41,1 градуса. Жара терзает Японию уже две недели - после ливней, которые привели к гибели двух сотен человек.