Жертвой непогоды в Швейцарии стала группа туристов. Погибли три человека, один пропал без вести

Все они - испанцы, которые планировали преодолеть ущелье Парлитобель с помощью скалолазного снаряжения. Сильный шторм нарушил их планы. Ночью в службу спасения поступил звонок о помощи. Однако из-за погодных условий поисковая операция началась только рано утром. Сейчас спасатели продолжают искать пропавшего.



