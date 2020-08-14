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Жертвой непогоды в Швейцарии стала группа туристов. Погибли три человека, один пропал без вести

Все они - испанцы, которые планировали преодолеть ущелье Парлитобель с помощью скалолазного снаряжения. Сильный шторм нарушил их планы. Ночью в службу спасения поступил звонок о помощи. Однако из-за погодных условий поисковая операция началась только рано утром. Сейчас спасатели продолжают искать пропавшего.

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