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Жертвой непогоды в Швейцарии стала группа туристов. Погибли три человека, один пропал без вести
Все они - испанцы, которые планировали преодолеть ущелье Парлитобель с помощью скалолазного снаряжения. Сильный шторм нарушил их планы. Ночью в службу спасения поступил звонок о помощи. Однако из-за погодных условий поисковая операция началась только рано утром. Сейчас спасатели продолжают искать пропавшего.
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