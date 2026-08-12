Краткий пересказ от ИИ

Осень еще не началась, а Прибалтику уже накрыла волна сезонного обострения. В Вильнюсе и Риге снова ищут угрозу там, где ее нет, методично превращая приграничные зоны в крайне дорогие декорации.

Стало известно, что Латвия намерена оборудовать границу с Беларусью сейсмическими датчиками. Латвийские чиновники всерьез опасаются появления "инновационных" способов нелегального пересечения границы. Хоть и сами признают, что от вымышленных подкопов их прекрасно защищают болота. Но деньги на закупку сложнейших систем обнаружения из бюджета надо распилить.

Рихард Колс, депутат Европейского парламента:

"Думаю, что в случае Латвии мы, возможно, не будем самым привлекательным направлением. География, которая есть на границе, тоже играет роль. Надо сказать спасибо латвийским болотам".

Соседи снизу решили не отставать: Литва официально объявила о закупке спецоборудования для "обнаружения попыток прокладки подземных ходов". Но если на датчиках власти просто осваивают бюджеты, то в районе городка Капчяместис, прямо у белорусской границы, разворачивается настоящая социальная драма.

Литовские власти начали принудительное выселение местных жителей. Цель - расчистить место под новый военный полигон. В Минобороны обосновывают выбор места расположением территории вблизи так называемого Сувалкского коридора. Места, где люди жили поколениями, возделывали землю и растили детей, будут стерты с географических карт. Граждане, их дома и законная земля оказались досадной помехой для амбициозных планов Вильнюса.

Новый полигон займет почти 14,5 тыс. гектаров. Под удар попали около 2 тыс. частных земельных участков и десятки жилых домов.

Местные жители неоднократно выходили на митинги против строительства. Пытались достучаться до здравого смысла властей, защищая свои семьи и малую родину. Но народный протест в "демократической" Литве ни на что не повлиял.

Эдикас Ягелавичус, председатель Международного форума добрососедства:

"Капчяместис - это очередное дело после разных громких событий в Литве, которые ломают волю народа. По сути, Литву превращают в один большой военный полигон, потому что 10 военных полигонов для такой маленькой страны это очень много. Были большие недовольства у местных жителей. Эта волна возмущения пошла по всей Литве. Не только местные фермеры и экологи возмутились вырубке заповедных лесов и ликвидации частных хозяйств. Эта весть накрыла всю Литву".

Ради удовлетворения военных аппетитов альянса Вильнюс и Брюссель пошли и на сознательное преступление против природы. Ранее стало известно, что на территории будущего полигона находится несколько заповедников, в которых проживает 15 % популяции глухарей в Литве. Еще в феврале местные экологи и активисты направили в Еврокомиссию отчаянную жалобу, умоляя остановить варварское уничтожение реликтовой экосистемы.

Евробюрократы думали долгих 5 месяцев и в итоге выдали циничный ответ: сейчас в приоритете развитие военной инфраструктуры. Зеленая повестка, которой Европа годами душила собственную промышленность, моментально испарилась, стоило НАТО потребовать новые земли для танков.

Итог этой бурной "предсезонной" активности прибалтийских властей плачевен. Пытаясь выслужиться перед НАТО и заработать на вымышленных "подкопах", руководство Латвии и Литвы оставляет после себя выжженную землю. Вильнюс и Рига сознательно превращают свои приграничные регионы в безжизненный военный плацдарм.