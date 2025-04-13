Жертвы современного рабства в Великобритании боятся депортации

В материале уточняется, что анализ сведений британского МВД за период с января 2020 года по сентябрь 2024-го показал, что почти 2,5 тыс. прибывших в страну иностранцев были депортированы. И это только те, кто обращался в британский национальный консультативный механизм, чтобы получить поддержку как жертвы рабства.