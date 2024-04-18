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Жесткая конкуренция на глобальном рынке - смотрите в "Простой экономике", как продвинуть "свой продукт" и заработать
Удивительно, но у польских фермеров продукция есть, но они банкроты. В мире разворачивается жесткая конкуренция за "простой продукт". Беларусь знает эти законы экономики и развивает национальную промышленность. Алексей Авдонин разложил скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".
Современные процессы в мировой экономике можно описать строками Пушкина из "Евгения Онегина":
"…как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет".
Сейчас США делает все для "возвращения" на свою территорию "простого продукта" - глобальных промышленных производств. Есть свой товар, значит, есть сильная экономика и финансы. А последние у США трещат по швам. Внешний долг уже на уровне 125 % от ВВП.
В условиях нарушения баланса между финансами и товаром, официальный Вашингтон пытается хитрить - проводит политику "удушения" конкурентов-промышленников, в первую очередь, Евросоюза и Китая.
В начале апреля Поднебесную посетила глава минфина США Джанет Йеллен, долгое время, возглавлявшая Федеральную резервную систему США - частную корпорацию с правом печати долларов.
Йеллен возмущалась чрезмерным засильем китайского автопрома в мире и требовала от Пекина сбавить обороты глобальной экспортной экспансии КНР. Она заявила, что растущий китайский экспорт субсидируемых государством электромобилей, солнечных панелей и батарей угрожает американским рабочим местам и бизнесу, и его необходимо обуздать. Перепроизводство в Китае имеет "растущие негативные побочные эффекты" не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.
Иными словами, США испугались, они поняли, что догнать и перегнать Китай по автопрому им уже не получится. И они пошли проторенным путем - заявили о возобновлении эпохи протекционизма. Напомним, что идеи жесткого закрытия рынков исходят, как раз от Соединенных Штатов. А вот иллюзии о свободном рынке - это исключительно инструменты для захвата конкурентов.
Так, в 1791 году первый министр финансов США Гамильтон (вы его можете узреть на 10-доллоровых купюрах) представил в Конгрессе известный "Доклад о мануфактурах". С этого момента главная идея США - производить все самим, защищать через тарифы свой рынок и субсидировать производителей.
В середине XX века американские корпорации заразились идеями глобализации и начали выводить за пределы страны производства ради максимизации прибыли. Уничтожали свои промышленные зоны (чего только стоят апокалиптические картины Детройта) бывшей пресловутой столицы автопрома Америки. Сейчас США пытается все вернуть и восстановить. Но время потеряно.
Однако не потеряно для нас. Беларусь и Россия имеют значительный внутренний рынок, сохраненный и развитый производственный, технологический и научный потенциал, квалифицированные кадры. Президент, проводя 9 апреля большое совещание о состоянии и задачах развития промышленности, основное внимание уделил вопросам глобального рынка.
Вы видите, идет жесткая борьба западных корпораций за "свой продукт", за свои рынки. Мы, белорусы, благодаря прозорливому видению главы государства сейчас имеем свои сохраненные промышленные предприятия, университеты, научные и технологические центры. Наша страна производит уникальные товары, узлы, механизмы и комплектующие, которые сейчас крайне востребованы в России и у наших партнеров. Но конкуренция растет, и битва за "свой продукт" в глобальном мире только начинается.
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