Жесткая конкуренция на глобальном рынке - смотрите в "Простой экономике", как продвинуть "свой продукт" и заработать

Удивительно, но у польских фермеров продукция есть, но они банкроты. В мире разворачивается жесткая конкуренция за "простой продукт". Беларусь знает эти законы экономики и развивает национальную промышленность. Алексей Авдонин разложил скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Современные процессы в мировой экономике можно описать строками Пушкина из "Евгения Онегина":

"…как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет".

Сейчас США делает все для "возвращения" на свою территорию "простого продукта" - глобальных промышленных производств. Есть свой товар, значит, есть сильная экономика и финансы. А последние у США трещат по швам. Внешний долг уже на уровне 125 % от ВВП.

В условиях нарушения баланса между финансами и товаром, официальный Вашингтон пытается хитрить - проводит политику "удушения" конкурентов-промышленников, в первую очередь, Евросоюза и Китая.

В начале апреля Поднебесную посетила глава минфина США Джанет Йеллен, долгое время, возглавлявшая Федеральную резервную систему США - частную корпорацию с правом печати долларов.

Йеллен возмущалась чрезмерным засильем китайского автопрома в мире и требовала от Пекина сбавить обороты глобальной экспортной экспансии КНР. Она заявила, что растущий китайский экспорт субсидируемых государством электромобилей, солнечных панелей и батарей угрожает американским рабочим местам и бизнесу, и его необходимо обуздать. Перепроизводство в Китае имеет "растущие негативные побочные эффекты" не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.

Иными словами, США испугались, они поняли, что догнать и перегнать Китай по автопрому им уже не получится. И они пошли проторенным путем - заявили о возобновлении эпохи протекционизма. Напомним, что идеи жесткого закрытия рынков исходят, как раз от Соединенных Штатов. А вот иллюзии о свободном рынке - это исключительно инструменты для захвата конкурентов.

Так, в 1791 году первый министр финансов США Гамильтон (вы его можете узреть на 10-доллоровых купюрах) представил в Конгрессе известный "Доклад о мануфактурах". С этого момента главная идея США - производить все самим, защищать через тарифы свой рынок и субсидировать производителей.

В середине XX века американские корпорации заразились идеями глобализации и начали выводить за пределы страны производства ради максимизации прибыли. Уничтожали свои промышленные зоны (чего только стоят апокалиптические картины Детройта) бывшей пресловутой столицы автопрома Америки. Сейчас США пытается все вернуть и восстановить. Но время потеряно.

Однако не потеряно для нас. Беларусь и Россия имеют значительный внутренний рынок, сохраненный и развитый производственный, технологический и научный потенциал, квалифицированные кадры. Президент, проводя 9 апреля большое совещание о состоянии и задачах развития промышленности, основное внимание уделил вопросам глобального рынка.