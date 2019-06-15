Жесткая посадка боинга в Краснодаре

Боинг снова в центре скандала. На этот раз жесткая посадка в Краснодаре. Командир лайнера, летевшего из Алжира в Москву, был вынужден вернуться обратно в аэропорт из-за технической неисправности. Капитану удалось посадить авиалайнер только со второго раза. При приземлении борт ударился о взлетно-посадочную полосу. В самолете в этот момент находились 175 пассажиров. Пострадавших нет. Удар пришелся по нижней хвостовой части лайнера. Обшивка уцелела, но сильно повреждена. Стерты краска и часть металла.



