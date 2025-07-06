Жесткие разгоны на юге Франции: в борьбу с полицией вступили экоактивисты

Жесткие разгоны на юге Франции. Полиция разгоняла экоактивистов, которые пытаются добиться остановки строительства одной из скоростных автодорог. Демонстранты заблаговременно запаслись метательными снарядами и возвели баррикады. При появлении полицейских на них обрушился град камней: в ответ блюстители порядка применяли водометы и слезоточивый газ.