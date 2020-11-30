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Жесткие карантинные ограничения сохраняются
В мире же количество заболевших COVID-19 уже превысило 63 миллиона. США, которые и так в лидерах антирейтинга, ждут новую вспышку после черной пятницы и Дня благодарения. Неслучайно и Канада на три недели полностью запретила въезд в страну иностранцам. С большим трудом с пандемией справляются и в европейских странах.
ЕС: улучшение ситуации ценой недовольства населения
Ежесуточно в Европе в среднем выявляют по 236 с лишним тысячи новых случаев коронавируса. В последние пару недель говорят о замедлении роста заражений на 10 процентов. Введенные ограничения, которые вызвали столько недовольства у населения, не могли пройти бесследно. И это радует. С другой стороны - терпение людей на пределе. Ведь помимо изматывающего карантина, пандемия обострила закостенелые проблемы.
Накануне в бельгийском Льеже сотни людей вышли на улицы против комендантского часа. В ходе противостояния манифестантов с полицией пострадали семь человек, а 350 участников акции были задержаны. 20 из них предъявлены обвинения.
Подобный митинг прошел и в Мадриде. Там возмущены несостоятельными действиями властей по разрешению кризиса сферы здравоохранения в регионе.
Жесткие карантинные ограничения сохраняются
Германия тоже преодолела порог в миллион заболевших. Там остаются закрытыми рестораны и другие заведения общепита. В ряде федеральных земель будут введены дополнительные меры - ограничат число посетителей магазинов и торговых центров в предрождественский период. Власти не услышали ни громкие антиковидные протесты, ни молчаливые марши кастрюль.
Частичный локдаун введен в Люксембурге, продлены карантинные меры в Литве и Бельгии. В Болгарии запрещены турпоездки и представления, не работают рестораны, а главное - закрыты школы и вузы.
В Португалии группа рестораторов и владельцев ночных клубов объявила голодовку. Вот такой жест против ковид-ограничений, которые лишают их работы, а значит, и доходов.
Правительство Ирландии накануне праздников решило сделать добрый жест - объявило, что Санта Клаусу, несмотря карантин и закрытые границы, въезд разрешен.
В свою очередь ВОЗ рекомендует встречать Новый год дома в узком кругу и напоминает, что укреплению иммунитета помогает оптимизм.
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