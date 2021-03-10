Жесткие столкновения протестующих с полицией в Греции

В ожесточенные столкновения с полицией перерос многотысячный митинг в Греции против полицейского насилия. Накануне порядка пяти тысяч человек вышли на улицу в Афинах после публикации видео в интернете, где полицейский избивает мужчину дубинкой за несоблюдение коронавирусных ограничений. Митингующие поджигали мусорные баки и бросали камни в правоохранителей. Стражи порядка в ответ применяли водометы и слезоточивый газ.



Задержано более 10 человек. Сообщалось о ранении двух полицейских, у одного из них серьезная травма головы. Сейчас он находится в больнице. Полиция начала проверку по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов.



