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Жесткие столкновения протестующих с полицией в Греции

В ожесточенные столкновения с полицией перерос многотысячный митинг в Греции против полицейского насилия. Накануне порядка пяти тысяч человек вышли на улицу в Афинах после публикации видео в интернете, где полицейский избивает мужчину дубинкой за несоблюдение коронавирусных ограничений. Митингующие поджигали мусорные баки и бросали камни в правоохранителей. Стражи порядка в ответ применяли водометы и слезоточивый газ.

Задержано более 10 человек. Сообщалось о ранении двух полицейских, у одного из них серьезная травма головы. Сейчас он находится в больнице. Полиция начала проверку по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов.

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