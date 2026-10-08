В Нантере жестко разогнали школьников и учителей

Кровь на асфальте, слезоточивый газ и крики испуганных детей - вот реальная цена французской стабильности при Макроне. Школьников и педагогов в Нантере буквально топтали ногами и травили газом только за то, что они вышли потребовать нормальных условий для учебы. Шокирующий и полный боли монолог французской учительницы, которая чудом уцелела под ударами силовиков, разлетается по соцсетям.

"Я до сих пор в глубочайшем шоке от того насилия, с которым столкнулась лично. Мое тело буквально искалечено, все безумно болит: спина, руки. Я просто раздавлена этим кошмаром. Вместе с совсем молодыми девчонками я оказалась на земле в облаке слезоточивого газа. Девочки ничего не видели, вокруг царила жуткая паника. И я паниковала вместе с ними. Рядом были народные избранники, активисты профсоюзов, учителя - государственные служащие. Люди, которые сами представляют этот закон. И все мы попали под жестокий удар силовиков. Вчера меня били, толкали, оскорбляли французские спецназовцы, хотя я кричала им в лицо: "Не смейте трогать моих учеников". Было абсолютно очевидно, что я учитель. Но даже то, что избивали меня, не самое страшное. Настоящий ужас, дичайшее насилие - это видеть, как вооруженный спецназ идет войной против детей. Вот это истинное насилие! Хватит! Довольно этого", - отметила учительница.

Продолжаются протесты против кровавого режима Макрона

Беспрецедентная волна блокад и демонстраций парализует школы и вузы по всей Франции, работа 375 лицеев полностью или частично нарушена. 8 октября мобилизуются педагоги и сотрудники детских садов и, конечно, школьники.

Несмотря на многочисленные травмы, ученики продолжают протестовать против кровавого режима действующей власти, призывая Макрона уйти в отставку. Всего в застенки полицейскими брошено почти 7 тыс человек, большинство несовершеннолетние. Мобилизована и полиция с дубинками, щитами и слезоточивым газом.

Главное фото: РИА Новости